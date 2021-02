Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia nella persona del coordinatore On. Francesco Cannizzaro esprime profondo dispiacere e vicinanza al Presidente del Consiglio regionale della Calabria Giovanni Arruzzolo per la scomparsa della adorata mamma.

“Apprendo con sincero dispiacere della scomparsa della signora Maria Vecchio mamma del nostro Presidente del Consiglio Regionale e mio caro amico Giovanni Arruzzolo, al quale rivolgo il mio più sincero e affettuoso cordoglio, oltre alla vicinanza in questo momento di grande dolore. Non ho avuto il piacere di conoscere la signora Maria personalmente, ma ho ascoltato più volte come ne parlava Giovanni, dei loro aneddoti simpatici, del loro speciale rapporto e di lei come donna saggia, affettuosa, premurosa, punto di riferimento insostituibile per tutta la sua famiglia. A Gianni e a tutti loro a nome mio personale e del partito di Forza Italia esprimo le più sincere e sentite condoglianze.”