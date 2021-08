Riceviamo e pubblichiamo

Fin qui nulla di nuovo sotto il sole, qualcuno direbbe addirittura: il solito copione!

Il sindaco si dimette perché colpito da misura cautelare. Viene nominato un commissario ordinanario per la gestione dell’ente. Poi l’imputato viene sacrcerato da una decisione della Cassazione che ragionevolmente ci induce a pensare che non ci siano stati reati di mafia, indi, per non sbagliare, il Comune viene ugualmente sciolto per mafia. Bah!

…Ergo fra Magistratura, Prefettura e Viminale, oggi, come negli ultimi 30 anni, si fa a gara a chi è più “antimafia” dell’altro e nel frattempo l’unico obiettivo che verrà certamente raggiunto sarà una comunità penalizzata e messa all’indice.

Davvero non male per risollevare le sorti della Calabria!

Come se non bastasse, a rendere ancora più grave e surreale la circostanza, vi è la notizia della visita presso la casa comunale di Rosarno di uno dei nuovi (potenziali!) commissari straordinari, che per di più avrebbe anticipato la novella del provvedimento dello Scioglimento anche se lo stesso non è stato ancora decretato (quindi deciso) dal Consiglio dei Ministri, che avrà luogo solo nella giornata di domani (sic!).

Chiaramente, attendiamo l’ufficialità della decisione e pure di conoscere le motivazioni ma se lo scioglimento, domani, venisse confermato preferiremmo pensare a fonti divinatorie del neo Commissario straordinario oggi in visita a Rosarno …e non già ad un “sistema” burocratico che giudicare deleterio sarebbe solo eufemistico.