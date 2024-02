È in atto una campagna concentrica denigratoria mediatica da parte delle TV anche nazionali, oltre che della Carta stampata, ispirata non si sa da chi, contro la Città di Rosarno, dipinta come razzista quando invece è la Città dell’accoglienza.

Si smentisce in maniera netta e categorica quanto riportato sulla Gazzetta del Sud in data odierna. Anzi si sta valutando la possibilità di una querela per diffamazione.

Questo Sindaco non ha mai ricevuto alcun tipo di pressione da parte della Prefettura, riguardo la questione migranti, anzi si è instaurato un rapporto di fattiva collaborazione che va oltre i comuni rapporti tra le Istituzioni.

L’intero Consiglio Comunale e tutta la Cittadinanza ringraziano Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro, per la particolare sensibilità dimostrata per la soluzione delle criticità relative ai migranti e la vicinanza alla nostra Città.

Grazie all’interessamento di Sua Eccellenza, si è evitata l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica al campo container di C.da Testa dell’Acqua da parte dell’ente erogatore, che aveva comunicato questa volontà per il 19 Febbraio.

Con ciò evitando la scintilla che avrebbe potuto comportare malessere e disagio all’intera comunità.

Questo va a Suo onore e merito.

A soli due mesi dal suo insediamento si sta notando la sua fondamentale impronta.

A seguito degli episodi di rappresaglia a danno di migranti insediati presso il campo container sito in contrada Testa dell’Acqua, il Sindaco di Rosarno, dott. Pasquale Cutrì, si è prontamente attivato chiedendo alla Tenenza dei Carabinieri di Rosarno un controllo ancor più mirato del territorio. La Tenenza ha assicurato la massima collaborazione ed effettivamente abbiamo constatato la presenza di varie pattuglie sulle zone critiche. Alla Tenenza va il nostro plauso e ringraziamento.

Proseguono, intanto, le interlocuzioni tra l’Amministrazione Cutrì, la Prefettura di Reggio Calabria e le associazioni interessate, per affrontare l’annosa questione connessa all’insediamento dei migranti e all’apertura in tempi brevi del Villaggio della Solidarietà.

Il Comune di Rosarno, d’intesa con le Istituzioni preposte, procederà allo sgombero e alla rimozione del campo in questione.

Il Sindaco Cutrì confida che si prosegua in un’azione congiunta con la Prefettura, le forze dell’Ordine, la Regione Calabria, la Città Metropolitana e le forze di volontariato, perché solo la condivisione ed il lavoro in sinergia potrà affrontare la grave problematica del centro migranti disinnescando quella che già in passato è stata una causa di fenomeni di turbamento della serena convivenza sociale della comunità rosarnese.

In questa azione di accoglienza dei nostri amici migranti il Sindaco è stato sostenuto e coadiuvato dall’intera minoranza consiliare, in quanto si tratta di un attacco all’intera Città di Rosarno.

 Il Sindaco Dott. Pasquale Cutrì

 Il Capogruppo di “Rosarno prima di tutto”

già candidato sindaco Avv. Michele Filippo Italiano

 Il Capogruppo di “Progetto Rosarno bene comune”

già candidato sindaco Sig. Cosma Ferrarini

