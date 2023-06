La Corte di Appello di Reggio Calabria ha assolto con formula piena il cittadino extracomunitario Traore Madou. L’uomo tratto in arresto nel settembre 2021 a Rosarno era stato condannato dal Tribunale di Palmi per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. La Corte di Appello in accoglimento della tesi difensiva prospettata dai legali Filippo Strangi e Daniela Borgese ha invece mandato assolto l’imputato ritenendo insussistenti i fatti a lui contestati.