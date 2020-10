Nei giorni scorsi, i carabinieri della Tenenza Carabinieri di Rosarno, hanno arrestato C.D. 63enne vibonese, per il reato di “stalking” nei confronti di una 19enne rumena.

La vicenda ha avuto inizio dalla denuncia, presentata dalla giovane donna ai carabinieri, al culmine di una serie di umiliazioni e intidimidazioni subite dall’ ex compagno; una vera e propria persecuzione tale da ingenerarle continue vessazioni e sofferenze morali oltre che psicologiche.

Immediato il dispositivo attivato dai militari, che attraverso un’attenta e continua attività d’indagine hanno potuto riscontrare la veridictà delle dichiarazioni rese dalla vittima, in merito alle incessanti minacce subite dall’ uomo, a mezzo telefono e messaggi, circa la diffusione illegale di suoi video e foto privati, fino ad arrivare al rintraccio dello “stalker”.

In particolare, gli uomini dell’Arma, sono riusciti ad intercettare quest’ultimo a circa 200 metri di distanza dall’ abitazionme della donna e procedere così all’arresto, ponendo fine alla dolorosa vicenda.

Il 63enne, è stato associato alla Casa Circondariale di Palmi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, con le accuse di atti persecutori e diffusione illecita di immagini a contenuto sessualmente esplicito.