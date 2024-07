La smentita del manager Ruggero Pegna:

“In qualità di esclusivista per la Calabria e per conto della International Music and Arts, produzione dei concerti dell’artista Ron, avendo appreso della pubblicità di un suo live in Piazza del Popolo di Reggio in data 1 agosto, mi vedo costretto a comunicare che tale evento non esiste, in quanto mai trattato con alcuno. Ci sorprende, altresì, che un concerto mai programmato sia stato oggetto di aggiudicazione di un bando comunale. L’unica eventuale data di Ron a Reggio è inclusa in altro festival del sottoscritto in fase di definizione. Dopo i concerti di Praia a Mare, San Giovanni in Fiore e Lamezia Terme, Ron sarà il 5 agosto ad Isola Capo Rizzuto ed il 15 agosto a Montalto Uffugo. A Reggio, confermo i concerti di Irama del 3 agosto e di Gabry Ponte del 9 agosto in Piazza Castello, unici in Calabria, organizzati dalla mia società con il Patrocinio di Comune e Città Metropolitana nell’ambito del mio festival Fatti di Musica, inclusi nell’Estate Reggina”.

Falcomatà: sono solo canzonette

Si apprende a mezzo stampa di un altro brillante progetto della Ditta Falcomatà & Co.: la non esistenza di un concerto, nonostante l’esistenza di un bando comunale, nello specifico di Reggio Calabria. Nello specifico si tratta un altro déjà vu al quale la Città ed i suoi abitanti sono costretti ad assistere. Questo stato di cose è supportato dall’agente del noto cantautore italiano Ron che smentiste in modo netto ed inequivocabile il Comune di Reggio Calabria a riguardo il fantomatico concerto che si sarebbe dovuto svolgere in Piazza del Popolo di Reggio in data 1° agosto nel contesto dell’Estate Reggina con il Patrocinio di Comune e Città Metropolitana. Cosa dire? Che tristezza? Sarebbe sufficiente? Riportiamo – a conclusione di questa nota -, una parte, crediamo molto significativa, facente parte del testo de “I Ragazzi Italiani” di Ro, tratta dall’album omonimo, crediamo che qualcuno si riconosca:

“ma non l’hai visto ancora bene

cosa vuol dire con in mano pochi anni

sapere giá come andrá a finire

confusione tra le vene

vivere o quasi in un mondo che non ti appartiene”

