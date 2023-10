Roma , il 7 ottobre per dire No al progetto eversivo della Autonomia Differenziata

I Comitati e il Tavolo NO Autonomia Differenziata saranno in piazza il 7 ottobre per sfilare insieme nel corteo de La Via Maestra. Insieme per la Costituzione

per dire NO al progetto eversivo di Autonomia Differenziata, che qualora passasse spezzetterebbe l’Italia in tante piccole patrie, istituzionalizzerebbe le disuguaglianze, distruggerebbe l’unità della Repubblica, violerebbe i principi costituzionali di solidarietà e uguaglianza, imponendo al Paese un regionalismo competitivo e asimmetrico, esautorando il Parlamento dai propri compiti

il corteo partirà da Piazzale dei Partigiani – concentramento alle ore 12:45 – Vi invitiamo ad unirvi al nostro spezzone. !

il luogo è raggiungibile con il treno scendendo a STAZIONE OSTIENSE o, da STAZIONE TERMINI, prendendo la METRO B fino a fermata PIRAMIDE