Roma: guerra, appello di D’Ippolito (M5S) al Movimento 5 Stelle, “no a tentazioni elettoralistiche, adesso bisogna appoggiare il governo per soluzioni di pace” EM

«Non possiamo indebolire il governo, soprattutto in questo momento, nel quale è necessario che l’Italia compia ogni ulteriore sforzo per la pace, attraverso la propria diplomazia e sempre dentro l’Unione europea e l’Alleanza atlantica». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Giuseppe d’Ippolito, che precisa: «Bisogna evitare qualsiasi tipo di contrasto politico ed archiviare letture sbrigative della guerra in Ucraina, posto che problemi complessi non possono avere analisi semplificate né soluzioni spicciole. Non possiamo ipotizzare una crisi di governo in una situazione di guerra. In questo senso, mi preoccupa la recente posizione espressa dall’ambasciatore russo Razov, che rischia di comprimere la discussione politica e di allontanare un percorso unitario per la pace, che a mio avviso interessa tutti. Non dimentico che la Russia sta tra l’altro affamando il mondo e spingendo l’Italia ad un periodo di austerità energetica. Inoltre, non trascuro il fatto che con l’Unione europea possiamo stabilire un tetto al prezzo massimo del gas». «Mi auguro che prevalga il buon senso e che si lavori, soprattutto in Parlamento, per appoggiare l’azione di pace dell’Italia, rinunciando a istinti di divisione e a tentazioni elettoralistiche di incrinare il rapporto con l’Unione europea e con la Nato. Gli italiani – conclude D’Ippolito – chiedono questo a noi 5 Stelle, non sterili discussioni sull’acquisita esclusione del terzo mandato parlamentare».