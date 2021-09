Nel porto di Roccella Jonica si è tenuto nel corso della mattinata un incontro istituzionale per l’emergenza sbarchi al quale hanno preso parte una delegazione ADM della Direzione regionale Calabria guidata dal dirigente dell’ufficio affari generali, Rocco Carbone, il comandante della locale Capitaneria di Porto D’Arpino e rappresentanti istituzionali del Comune della cittadina jonica.

L’incontro, molto proficuo per le ricadute in termini di snellimento delle procedure di smaltimento dei natanti – un fenomeno drammaticamente di attualità sul quale l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha da tempo avviato varie iniziative finalizzate a individuare soluzioni strutturali nei siti maggiormente interessati – grazie alla stretta collaborazione avviata da ADM con i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dell’emergenza umanitaria, è stato improvvisamente interrotto a causa dell‘improvviso arrivo di un’imbarcazione con a bordo profughi salvati in mare, a poche miglia dalla costa calabrese, da una motovedetta della Guardia Costiera.