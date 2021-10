Nei giorni scorsi, presso l’Istituto Istruzione Superiore Statale “Mazzone” di Roccella Jonica (RC), si è svolta l’iniziativa “Un albero per il futuro”, progetto nazionale di educazione ambientale dei Carabinieri della Biodiversità in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

All’evento hanno preso parte gli studenti di una classe dell’Istituto Tecnico Industriale, i quali, assieme ai Carabinieri del Reparto Biodiversità di Reggio Calabria e a quelli della Compagnia di Roccella Jonica, hanno messo a dimora alcune piante che contribuiranno a migliorare la qualità ambientale e a creare il “Grande bosco diffuso”.

Gli studenti, fotografando uno speciale cartellino apposto su ciascuna pianta, che consente a ognuna di esse di essere geolocalizzata sul territorio nazionale, potranno seguire a distanza l’andamento e l’espansione del nuovo bosco e apprezzare il progressivo risparmio di CO2.

L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dagli alunni, i quali hanno dimostrato ampio interesse ed entusiasmo per un progetto con il quale l’Arma dei Carabinieri, da sempre sensibile alla tematica ambientale e promotrice dei valori della legalità nelle scuole, intende coinvolgere attivamente i più giovani in un percorso reale di consapevolezza ecologica, finalizzato a migliorare l’ambiente e contribuire a mitigare i cambiamenti climatici, nonché accrescere la biodiversità del nostro Paese.