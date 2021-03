Come già avvenuto lo scorso anno, siamo chiamati a passare le festività di Pasqua seguendo le regole più restrittive che la situazione pandemica oggi richiede. Responsabilmente, quindi, staremo a casa, rinunciando a pranzare con i nostri affetti più cari e con i nostri amici.

Questo clima di forte preoccupazione rischia di essere ulteriormente aggravato per le famiglie che soffrono di più la crisi economica conseguita alla pandemia.

Per questo il Comune di Roccella Jonica ha accolto con entusiasmo l’iniziativa dell’US Vibonese Calcio che ancora una volta ha deciso di scendere in campo a sostegno di quanti in questa emergenza rischiano di perdere la serenità e il sorriso.

In collaborazione con l’Hotel Kennedy, la Cascina ed il Banco Alimentare della Calabria si cercherà di allievare le preoccupazioni delle famiglie in difficoltà, regalando loro un momento di serena convivialità, con la consegna a domicilio del pranzo di sabato preparato dagli chef dei due ristoranti.

Un modo concreto per manifestare vicinanza a quanti sono in difficoltà in questo tempo segnato dalla pandemia a cui si aggiunge una sempre più forte crisi economica che per molti ha significato azzerare completamente le già poche risorse disponibili.