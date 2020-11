Anche quest’anno è stata pubblicata la guida Eduscopio della Fondazione Agnelli che offre un autentico quadroper misurare la qualità di licei e istituti realizzato sulle migliori scuole superiori d’Italia utilizzandoil criterio del rendimento post diploma degli studenti.

Nella graduatoria occupa un posto di rilievo il nostro Liceo scientifico “Pietro Mazzone” che si è classificato,con un punteggio di 66,49, terzo, tra gli istituti della provincia di Reggio Calabria della medesima tipologia (Liceo scientifico- corso tradizionale), dopo i Licei scientifici “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria con punteggio pari a 69,4 e “M. Guerrisi” di Cittanova con punteggio del 67,54.

Per quanto riguarda l’indirizzo Liceo scientifico – Scienze applicate invece il nostro liceo si è classificato al primo posto nella provincia di Reggio Calabria.

In questo tempo di emergenza sanitariache, dallo scorso mese di marzo, ha messo tutti alla prova richiedendo anche un nuovo modo di fare scuola, con nuove modalità didattiche e strategie di apprendimento,questo risultato ci inorgoglisce e ci carica di entusiasmo portando tutta l’Amministrazione ad esprimere sentimenti di vera gratitudine alla Dirigente scolastica Rosita Fiorenza che, con la sua professionalità e competenza, ha saputo, unitamente a tutta la comunità scolastica che rappresenta, confermare i traguardi prestigiosi ed addirittura migliorarli fino a far raggiungere il primo posto all’indirizzo Scienze Applicate.

Un plauso ai docenti che con spirito di sacrificio e capacità di adattarsi alla nuova metodologia sono stati in grado di “reinventarsi”nelle tecniche e tecnologie utilizzate e, così facendo, hanno saputo e potuto mantenere vivo l’interesse degli studenti ed il dialogo formativo con gli stessi.

Congratulazioni agli studenti chehanno dimostrato le proprie competenze raggiunte e le capacità maturate a seguito del percorso formativo nel liceo di Roccella ed il mio augurio, che esprimo anche a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, è di non smettere mai di studiare.Sono fortemente convinta che ‘il sapere rende liberi’ e soltanto con lo studio si potrà costruire una società altrettanto libera, soltanto lo studio darà le giuste risorse ad ognuno per affrontare la vita e le decisioni più opportune durante il cammino.

Il risultato raggiunto dal Liceo scientifico“Pietro Mazzone”nella graduatoria nazionale fa sì che il nostro liceo sia eccellenza e chiaro punto di riferimento nell’ambito socio culturaledella Locride e dell’intera regione. Il mio auspicio è che il livello della scuola possa mantenersi sempre alto e al passo con le sfide che la formazione universitaria e il mercato del lavoro impongono di anno in anno.

A tutti gli studenti un augurio sentito e non formale per un futuro ricco di crescita.