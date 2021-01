Con delibera del Consiglio Comunale n.22/2020 è stato approvato il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Roccella Ionica.

“Abbiamo voluto avviare questa nuova esperienza certi dell’interesse dei nostri giovani al volontariato civile e con lo scopo di organizzare un gruppo di volontari in grado di supportare le strutture operative istituzionali, comunali e sovracomunali durante gli eventi emergenziali e straordinari per l’assistenza alle persone e la tutela del territorio”, ha dichiarato il Sindaco di Roccella, Vittorio Zito.

“Si tratta di una iniziativa – ha aggiunto – portata a termine con la preziosa collaborazione di Nicola Ursino, Consigliere del Sindaco a titolo gratuito per l’attuazione del programma di mandato relativo alle tematiche connesse alla sicurezza urbana e protezione civile”.

“Parte, così, una nuova sfida che, ne sono certo, farà di Roccella un punto di riferimento per l’organizzazione delle attività del volontariato di protezione civile”, ha concluso Zito.

Al Gruppo possono iscriversi tutti coloro i quali, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, intendano prestare la propria opera nel campo della Protezione Civile, senza fini politici, sindacali, religiosi, di lucro o vantaggi personali, perseguendo solo il fine della solidarietà civile, culturale e sociale a salvaguardia della popolazione dalle emergenze.

Per l’iscrizione al Gruppo dei volontari è necessario presentare specifica istanza, secondo il modello che può essere ritirato presso il Comando dei Vigili Urbani a partire dal prossimo lunedì 25 gennaio 2021, allegando alla stessa la fotocopia di un valido documento d’identità personale, due fotografie formato tessera e certificato medico attestante la sana e robusta costituzione.

Al fine di conseguire la preparazione tecnica necessaria alle operazioni da svolgere, i volontari saranno formati a cura della Regione Calabria, della Prefettura di Reggio Calabria, da operatori dei Vigili del Fuoco del Corpo Forestale dello Stato ed altri Organismi facenti parte del Servizio Nazionale della Protezione Civile e di servizi preposti alla tutela del territorio.

Il Regolamento che istituisce il Gruppo e ne disciplina il funzionamento e il fac-simile della domanda di iscrizione sono scaricabili dal sito www.roccella.it.