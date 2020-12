Confermate le condanne inflitte di primo grado dell’inchiesta denominata “Deus”, messa in piedi dalla Dda reggina contro il clan Crea di Rizziconi.

Confermata la pena in Corte D’Appello al “Murcu” (20 anni), il “Boss” Crea Teodoro, al figlio Giuseppe 17 anni (in primo grado era 19 e 8 mesi), “U Malandrinu”, Nino Crea, 16 anni (in riforma dell’assoluzione in primo grado), “Scarpa Lucida”, Mico Crea, 12 anni (in riforma dell’assoluzione in primo grado), Russo Domenico 9 anni (la precedente condanna era a 4 anni).

L’inchiesta avviata anche grazie alla testimonianza resa dall’ex sindaco di Rizziconi, Antonino Bartuccio che agli inquirenti ha riferito in merito alle presunte pressioni esercitate dalla cosca sull’amministrazione comunale da lui guidata.