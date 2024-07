L’Associazione dei Comuni “Città degli Ulivi”, riunita in Assemblea a Rizziconi ha portato il saluto ai Sindaci neo eletti e a quelli riconfermati, oltre a discutere di alcune modifiche allo Statuto e della creazione di un sito web.

L’Assemblea ha affrontato nel dettaglio la problematica relativa agli animali vaganti, con particolare riferimento alla presenza, sempre più invadente, dei cinghiali.

Ha relazionato, nel merito, Alberto Morano Sindaco di Laureana di Borrello, il quale ha evidenziato come la proliferazione dei cinghiali stia creando allarme e preoccupazione comportando serie conseguenze, con rischi altissimi per quanto riguarda il traffico veicolare e danni ingenti alle colture agricole.

La questione trae origine dall’impossibilità di svolgere attività venatoria in due delle tre zone in cui è stato suddiviso il territorio a seguito della peste suina che ha colpito le nostre zone.

Una delle soluzioni potrebbe essere individuata chiedendo di procedere al depopolamento attraverso la cattura, considerando che, dopo l’esito delle analisi sarebbe possibile anche l’autoconsumo.

Resterebbero altre questioni in sospeso, come per esempio l’onere dello smaltimento per le carcasse eventualmente risultanti affette da peste.

In ogni caso, anche gli altri interventi dei primi cittadini hanno posto l’accento sulla serietà ed urgenza del problema che riguarda la pubblica incolumità ma anche questioni economiche per gli agricoltori.

Ne è scaturita l’esigenza di affrontare la questione in modo organico, coinvolgendo gli altri livelli istituzionali e chiedendo l’attivazione di un tavolo tecnico alla Prefettura di Reggio Calabria.

I Sindaci hanno concordemente stabilito di perseguire attività che siano risolutive evitando di ricercare provvedimenti tampone, cercando di essere più incisivi e propositivi.