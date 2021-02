Iniziati i lavori per la riqualificazione e ammodernamento della villetta comunale di via lepre posta all’entrata di Rizziconi.

Grazie a questo intervento si riqualificherà concretamente l’entrata del Paese, verrà ammodernato e reso maggiormente accessibile e accogliente un luogo di verde pubblico e sarà offerto a bambini e famiglie un luogo sicuro e gradevole dove si potranno trascorrere dei momenti ricreativi. Tra le altre cose, infatti, è prevista l’installazione di nuovi giochi e arredi ludici e la realizzazione di due campetti: uno polifunzionale e uno di street-basket.

Questo intervento si va a collocare tra le opere pubbliche previste nel piano triennale e per le quali i lavori sono già stati appaltati, consegnati ed iniziati. Altre ancora se ne aggiungeranno, anche grazie ai finanziamenti ministeriali ottenuti dall’Amministrazione Comunale nonché ai contributi delle leggi di bilancio.

Infine, ma non per importanza, non può non menzionarsi l’encomiabile e instancabile lavoro svolto dagli uffici dell’area tecnica dell’ente grazie al quale tutto questo è reso possibile.