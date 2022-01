Sabato 15 gennaio dalle 09:30 alle ore 16:30 in piazza municipio, in collaborazione con la fondazione Gemelli e l’associazione Susan Komen, è stata organizzata una giornata di screening gratuito per le donne.

L’iniziativa si chiama la “Carovana della prevenzione” indirizzata alle donne che non rientrano nelle liste di screening della regione Calabria e il tutto sarà effettuato grazie all’ausilio di 3 camper super attrezzati e personale qualificato.

Verranno eseguite mammografie, ecografie al seno, visite e test diagnostici per la prevenzione dei tumori al seno e tumori ginecologici, nonché consulenze nutrizionali.

Ovviamente tutto in forma gratuita.

Naturalmente l’accesso alle prestazioni sarà consentito solo con super Green pass o tampone certificato non effettuato non prima delle 48h antecedenti il 15 gennaio.

Per le prenotazioni rivolgersi al proprio medico di famiglia oppure inviare una mail entro e non oltre le ore 12.00 del 13 gennaio 2022 al seguente indirizzo segreteriagen@comune.rizziconi.rc.it

allegando il documento di identità della persona che intende sottoporsi allo screening gratuito.