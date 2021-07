Non trova arresto l’incessante lavoro di radicazione della Lega sul territorio calabrese. Aderisce al progetto Domenico Ventre, responsabile commerciale di una società leader nel settore automotive e già consigliere comunale di Rizziconi. Il Referente provinciale, Franco Recupero, e il Commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, accogliendolo nella grande squadra sempre in continua crescita ed assegnandogli l’importante ruolo di Referente comunale, hanno dichiarato la propria personalesoddisfazione, in particolare, per lo spessore morale ed etico dello stesso che, sin da giovane, ha coltivato un disinteressato impegno per la sana politica a sostegno dei bisogni del proprio territorio. Un grande acquisto che dimostra come il lavoro portato avanti dalla Lega negli ultimi mesi stia comportando una piena capillarizzazione su tutto il territorio regionale. All’amico Domenico, pertanto, tutti gli auguri più sinceri per un lavoro proficuo e incisivo.