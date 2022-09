Anche quest’anno la strage di Rizziconi del 6 settembre 1943 verrà commemorata grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, del Lions Club Gioia Tauro – Piana e di tutte le Associazioni che da anni contribuiscono a rinnovare la memoria di una delle più grandi stragi avvenute nel Meridione.

Se alcune stragi nazi-fasciste nel Sud oggi non sono più dimenticate, il merito va dato a quanti, in questi anni, hanno profuso impegno per restituire alle vittime il posto che meritano nella storiografia e nelle iniziative realizzate per ricordare e fare così accrescere la consapevolezza dell’orrore e delle responsabilità che hanno provocato le stragi, la cui narrazione oggi, finalmente, è possibile leggere nell’ “Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia”.

Vanno ringraziati innanzitutto lo scrittore rizziconese Antonino Catananti Teramo, che ha dedicato un libro alla storia della strage, la professoressa Donatella Arcuri promotrice del “Comitato 6 settembre” e redattrice, insieme a Catananti, della scheda approvata dalla Commissione Storica italo-tedesca, presieduta dal prof. Paolo Pezzino, che ha realizzato l’Atlante delle stragi con il finanziamento disposto dalla Repubblica Federale Tedesca, l’Amministrazione Comunale di Rizziconi che nel 1976 realizzò una Stele in memoria delle vittime, le associazioni partigiane ed antifasciste di Reggio Calabria ed il Lions Club Gioia Tauro-Piana.

Auspichiamo che la proposta avanzata da venticinqueaprile AMPA, in occasione della commemorazione del 2021, che l’80° anniversario della Strage diventi una iniziativa di rilievo nazionale, così come accade per gli altri grandi eccidi avvenuti nel Centro-Nord, venga condivisa e promossa dalle Istituzioni e dalle associazioni.

Rivolgiamo un appello pubblico alle redazioni, ed in particolare alle redazioni delle emittenti radio-televisive, affinché sia data diretta ed ampia visibilità all’iniziativa di commemorazione di martedì 6 settembre.