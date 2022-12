Si è svolta ieri, presso la sede Regionale di A.S.N.A.L.I. Calabria, con una nutrita partecipazione di operatori del settore, l’assemblea dei centri di revisione autoveicoli, nel corso della quale sono state affrontate problematiche e criticità del comparto che necessitano di decisioni importanti cui l’associazione sta procedendo a dar seguito.

Il presidente ACRQ, “associazione centri di revisione” , Chirico, dopo una breve relazione sui temi oggetto d’incontro, ha informato i colleghi che nel mese di gennaio si terrà l’assemblea elettiva ACRQ, per rinnovare l’organismo dell’associazione e puntare su una programmazione di iniziative volte a rafforzare il sindacato ed implementare nuovi servizi alle imprese associate, in particolare nel campo della formazione ed aggiornamento professionale, tramite INFAP REGIONE CALABRIA (Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale).

Il Presidente di INFAP Regionale Avv. Domenico Riganò ha illustratoli prossimo corso che si terrà Lunedi 12 CM., in materia di TUTELA DELLA PRIVACY. Il corso illustrerà i più importanti aspetti ed i recenti sviluppi del complesso di leggi e provvedimenti a tutela della PRIVACY, materia quanto mai attuale – in piena epoca digitale – e di complessa decifrazione e attuazione. È pertanto rivolto a chiunque, in enti o aziende, sia interessato alla gestione e alla protezione di dati personali e sensibili dei soggetti con cui si trova ad operare.

Il Presidente Regionale, Antipasqua, nel giudicare positivamente l’incontro con la categoria, vista anche la partecipazione, ha ribadito la necessità manifestata dal Presidente Chirico circa l’importanza di avere una associazione che rappresenti e sostenga le imprese del settore.

Antipasqua ha promesso altresì di farsi promotore del progetto di ACRQ, cercando di individuare da subito soluzioni alle richieste avanzate.

L’assemblea di gennaio deve essere un appuntamento atto a delineare una fase nuova di impegno per la crescita economica e sociale del territorio. Il programma finora attuato da ACRQ va in questa direzione.

Per ogni comunicazione/segnalazione rivolgersi al numero Tel/WhatsApp 3453309726 o via e-mail all’indirizzo asnalicalabria.protocollo@gmail.com.