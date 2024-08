Di “Giorgio”

Un salto nel passato, nel ritrovarsi in bellezza, come rivivere, ricordando anche per qualche istante tanti bei momenti colmi di emozioni per cinque anni.

In quel poco tempo, in una cena organizzata dopo 37 anni dal diploma di Geometra c’è l’essenza della vera amicizia. In quel grande mistero che è la vita, tutte le emozioni positive e negative, amori e passioni per alcuni vissute, per altri taciuti, angosce per le interrogazioni ed episodi che ad ogni occasione di una cena vengono ricordati e rivissuti.

Parlare di quella che è stata la vita dopo quel 1987 è come tuffarsi in “tante gocce che insieme formano un oceano” di ricordi.

Alcuni con i capelli bianchi, altri con pochi capelli in testa, ma con la stessa euforia di sempre e la goliardia di una classe, la VB Geometri dell’Istituto Tecnico “F. G. Careri” di Taurianova, dove ogni abbraccio è un attimo scandito nel tempo della fratellanza e del rispetto dopo tantissimi anni e sarà sempre così ad ogni occasione si presenta sia per una cena che per un incontro causale, in qualsiasi luogo avverrà.

È uno di quei giorni in cui di quel passato che si ricorda, arriva sempre come un tuffo nel cuore, dove sono racchiusi emozioni e ricordi che rimarranno incastonati per sempre.