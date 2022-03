Anche quest’anno scolastico, come è già avvenuto negli anni precedenti, la Fondazione Girolamo Tripodi conferma la scelta di promuovere i PREMI DI STUDIO “GIROLAMO TRIPODI”, giunti alla III edizione, rivolti agli studenti più meritevoli e bisognosi di alcuni Istituti Scolastici della città di Reggio Calabria e di Polistena.

Quest’anno si è deciso di allargare la platea delle scuole interessate al bando. Sono, infatti, sei le istituzioni scolastiche coinvolte:

COMUNE DI POLISTENA

Istituto Tecnico Industriale Statale “Conte Milano”;

Istituto Istruzione Superiore “Giuseppe Renda”;

Liceo Statale “Giuseppe Rechichi”.

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona;

Istituto Istruzione Superiore “Boccioni Fermi”;

Liceo Scientifico “Alessandro Volta”.

Per ciascuno di questi istituti sarà premiato con un premio in denaro consistente nell’ammontare di 500 (cinquecento) euro, il più brillante diplomato dell’anno scolastico 2021/2022.

I premi sono indirizzati ad incoraggiare l’impegno dei giovani destinati a divenire la classe dirigente di un territorio che il Senatore Girolamo “Mommo” Tripodi ha profondamente amato ed al quale ha dedicato l’intera sua esistenza.

Da sindacalista, sindaco di Polistena e parlamentare ha sempre continuato nelle battaglie per il riscatto e ha dato prova di grande capacità amministrativa, trasformando la città di Polistena da paese rurale a città moderna e progredita, modello di buongoverno ammirata da tutti.

Sempre schierato accanto agli ultimi, Mommo è stato protagonista di una lunga serie di battaglie al fianco dei “senza voce”, dei braccianti, delle gelsominaie, delle raccoglitrici di olive, ai quali ha conferito dignità e speranza in un avvenire improntato alla libertà e alla giustizia sociale. Durante la sua militanza ha intuito l’ineludibilità della tutela dell’ambiente e si è strenuamente battuto contro la costruzione della centrale a carbone che negli anni ’80 avrebbe stravolto l’ecosistema della Piana di Gioia Tauro. Lungo tutto l’arco della sua vita, e senza tentennamenti, Girolamo Tripodi ha avversato con coraggio e tenacia le organizzazioni mafiose divenendo un punto di riferimento per quanti hanno coltivato, non solo in Calabria, la cultura della legalità.