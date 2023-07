“Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore” è l’iniziativa in partnership con Goofi by Egan, che si è svolta nei supermercati Conad della Calabria, lo scorso autunno. Dodici soggetti natalizi GOOFI by Egan ispirati a personaggi famosi a tema gufo, sono stati offerti ai consumatori in cambio di un piccolo contributo. Il ricavato della campagna di solidarietà sarà simbolicamente consegnato al Commissario Straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar, nel corso di una Conferenza Stampa che si terrà giovedì 20 luglio, alle ore 10,30, all’ ospedale Annunziata.

Nel corso dell’incontro con la stampa saranno esposti i dispositivi acquistati con la donazione dello scorso anno: due lettini di biocontenimento, una termoculla ibrida che all’occorrenza diventa tavolo operatorio e un carrello di terapia integrato con pc per l’aggiornamento della cartella clinica informatizzata. Il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, Gianfranco Scarpelli, inoltre illustrerà il progetto di acquisti che sarà possibile realizzare per la neonatologia e la pediatria, grazie alla nuova donazione.

All’incontro parteciperanno oltre al Commissario, De Salazar, il Direttore Area Calabria di PAC 2000A Pietro Provenzano e il Direttore relazioni esterne di PAC 2000° Conad, Alessandro Meozzi.