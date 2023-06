Una tragedia sulla strada, l’ennesima, intorno alle 4 di mattina. Stavolta nel Vibonese dove due persone, un 23enne e in 60enne, B.V. e N.C. sono morti e si cerca una terza persona in quanto dispersa. Il gravissimo incidente è avvenuto presso lo svincolo di Simbario, sulla Tangenziale delle Serre. Si tratta di due ventenni originari di Serra San Bruno.

Dalle prime indiscrezioni sembra che c’è stato uno scontro tra due auto, e l’auto delle vittime era in avaria e la stavano spingendo, quando poi è sopraggiunta una vettura che li ha travolti. Uno di loro, addirittura, è finito sotto il cavalcavia, dove lì è morto.

Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco. Avviate le indagini da parte dei carabinieri per risalire alle cause dell’immane tragedia.

Seguono aggiornamenti…

La nota dell’Anas

La strada statale 713 “Trasversale delle Serre” è provvisoriamente chiusa al traffico a causa di un incidente avvenuto questa mattina al km 20,400.

Per cause in corso di accertamento, due persone, scese da un veicolo in panne, sono state investite da un’autovettura in transito e hanno perso la vita.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.