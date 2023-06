Si è risolta la vicenda che avevo segnalato qualche giorno fa relativa a passeggeri e turisti, che vengono in Calabria da Milano utilizzando la linea ferroviaria adriatica e poi la linea Jonica da Taranto per recarsi in Basilicata e/o sulla costa jonica calabrese.

Per questo avevo scritto all’Amministratore Delegato di Trenitalia.

Da oggi, l’arrivo a Taranto del treno I.C. 765 che parte da Milano Centrale alle 21:15 è previsto alle 8:20 e non alle 8:21.

Questo, come avevo sollecitato, permette la prenotazione contestuale del Treno I.C. 558 Taranto-Reggio Calabria, (che consente poi un ulteriore cambio alla stazione di Policoro-Tursi per chi deve recarsi nella sibaritide) che parte alle 8:30 evitando quindi un’attesa per i passeggeri di 4 ore.

Ringrazio Trenitalia per il tempestivo intervento cosi come elogio i passeggeri che mi hanno segnalato il disservizio poiché è un bell’esempio di Cittadinanza Attiva, che risponde agli interessi della collettività e non del singolo.