La giunta comunale di Taurianova ha approvato il contratto di appalto per i lavori di “mitigazione del rischio idraulico” a favore dell’abitato nella contrada rurale Gagliano. Si tratta di un intervento fondamentale per risolvere un problema molto grave, e più volte segnalato dai cittadini della zona, che nei mesi invernali si trovavano esposti al pericolo incombente e spesso nell’impossibilità di percorrere la strada di accesso invasa dall’acqua.

Il Comune si era prontamente attivato ottenendo, già nel 2021 un finanziamento di 750.000 euro da parte del ministero dell’Economia, ponendosi nelle condizioni di andare incontro fattivamente alle legittime richieste dei cittadini attraverso una progettazione puntuale per il convogliamento e il normale deflusso delle acque metoriche in una zona di campagna.

Ad eseguire i lavori, per un importo di 415.000 euro, sarà l’impresa edile New Energy Group di Agrigento, all’esito della gara espletata dalla Stazione unica appaltante della Città metropolitana, che nel frattempo ha dovuto prendere atto che il ministero ha inserito il finanziamento tra quelli ammissibili nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nell’elenco delle Opere strutturali speciali.

«Si tratta – dichiara il sindaco Roy Biasi – di un intervento a cui teniamo molto anche per le problematiche sociali che esso risolve, per dissolvere il perenne rischio isolamento che le famiglie avvertivano, ma poi anche perché Taurianova in tal modo va incontro alla stagione invernale con un plafond ampio di opere, tutte indirizzate anche a mitigare il rischio idrogeologico quanto mai avvertito visti anche i cambiamenti climatici in corso che impongono alle istituzioni interventi di salvaguardia spesso salvavita».

In effetti la cantierizzazione dei lavori in contrada Gagliano si inserisce in un Piano di opere già finanziate e prossime alla realizzazione di cui fanno parte anche gli interventi nella zona detta Campanaro e in quella di Largo Bizzurro.

«Spendiamo in tutto 2.500.000 – conclude il sindaco Biasi – dimostrando di saper rispondere, all’insegna della prevenzione, alle emergenze ma anche alla domanda di decoro urbano che proviene dai taurianovesi, assicurando quella pronta vigilanza sul territorio che è l’unica arma che, seppur con organici risicati, gli enti locali possono utilizzare per non trovarsi impreparati nel caso di forti precipitazioni. Nel caso dei lavori in contrada Gagliano, infine, il Comune conferma di saper indirizzare la spesa dei fondi del Pnrr verso le vere urgenze di un territorio fragile che pezzo per pezzo stiamo mettendo in sicurezza».