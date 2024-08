Dopo anni di trascuratezza, una parte importante di lungomare di Gioia Tauro è stato finalmente ripulito e riportato al suo antico splendore. L’iniziativa è stata guidata dal sindaco Scarcella e dall’assessore all’ambiente Guerrisi, con un ruolo chiave giocato dall’attivista civico Clemente Corvo, le cui persistenti segnalazioni ed il suo impegno assiduo hanno spinto l’amministrazione ad agire.

Gli interventi hanno eliminato la fitta vegetazione che copriva la vista del mare e comprometteva la bellezza del paesaggio, liberando la visuale verso le isole, i tramonti spettacolari e le acque limpide di Gioia Tauro. Questo tratto di lungomare, un tempo abbandonato e incolto, è stato trasformato in un’area accogliente e fruibile, testimoniando il rinnovato impegno dell’amministrazione.

Grazie a queste azioni, il lungomare è ora un luogo dove cittadini e turisti possono godere delle meraviglie naturali della città. “Osservo con grande soddisfazione i risultati degli sforzi congiunti,” ha dichiarato Corvo. “Questo mio intervento incisivo e risolutivo ha non solo restaurato la bellezza naturale di Gioia Tauro ma ha anche rafforzato il legame con il patrimonio marittimo. Un ringraziamento speciale al sindaco e a tutti gli intervenuti per la pronta risposta e l’impegno, che hanno permesso di restituire alla comunità un luogo di orgoglio e incontro. Il sito in oggetto era stato pulito in precedenza proprio nell’agosto di dieci anni fa, quando nello stesso è stato ospite il circo di Paolo Orfei”

Questo rinnovamento del lungomare di Gioia Tauro offre un panorama rinvigorito e invita a riscoprire un litorale ora degno del suo nome, simbolo di orgoglio e invito a valorizzare l’ambiente per il futuro.