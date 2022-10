Dopo il risultato ottenuto alle elezioni del 25 settembre, Gioventù Nazionale Calabria è pronta a rilanciare il territorio calabrese grazie alla passione, la militanza e la voglia di emergere che ha sempre contraddistinto il movimento giovanile di FdI; infatti, a tal proposito il Presidente Vacalebre si esprime così: “Siamo molto contenti, ma anche molto determinati. Quello di oggi è il frutto di tanti anni di duro lavoro e siamo pronti, come Coordinamento Regionale, a mettere delle basi solide per quello che sarà il futuro della nostra Nazione ma soprattutto della nostra Calabria.

È il momento della responsabilità, del riscatto, e di dimostrare che la migliore gioventù c’è e sta per farsi sentire!” .

Gioventù Nazionale Calabria dunque si presenta forte di un ottimo risultato raggiunto, riuscendo ad eleggere anche il proprio Presidente Nazionale Fabio Roscani, oltre che gli On. Ferro, Orsomarso, Rapani e Antoniozzi.

“I giovani sono sempre stati il fulcro di ogni campagna elettorale: tutti ne parlano, ma nessuno effettivamente da rilievo alla condizione giovanile. Proprio nel momento in cui i giovani sembrano essere distaccati ma soprattutto disinteressati dal mondo politico, abbiamo dato modo di riscattarci dando un apporto decisivo ad una competizione elettorale storica”. Conclude così la Vice-Presidente Cavigliano.

È il momento di ripartire e tocca ai giovani farlo . Ripartire dalla Calabria, con Gioventù Nazionale e Giorgia Meloni!