Care concittadine, cari concittadini,

finalmente, dopo anni di inattività e commissariamento, sabato 9 Aprile si è svolto, alla presenza del Compagno Sebi Romeo della Direzione Nazionale del Partito, il Congresso cittadino del Partito Democratico, nel corso del quale sono stati eletti il Segretario ed il Direttivo del Circolo di Polistena.

Con il consenso unanime degli iscritti aventi diritto che hanno partecipato al voto è stato eletto Segretario del Circolo il Compagno MARCO POLICARO, già Sindaco di Polistena, ed il Comitato Direttivo, che è composto dai compagni Giuseppe FUSCO, Antonella GIANCOTTA, Giusi GIORDANO, Andrea SANÒ, Michele TRIMBOLI.

Ci rammarica il fatto che un gruppo di compagni abbia deciso porre questioni regolamentari per poi abbandonare i lavori congressuali nella fase preliminare.

Tuttavia l’esito del Congresso rappresenta un forte segno di rinnovamento, in linea con la necessaria ri-generazione del PD e della politica proposta dal segretario regionale Nicola Irto.

Il Congresso ha unanimemente espresso la propria condanna all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin, che sta causando migliaia di morti fra i civili e violenze inaudite, con la distruzione di intere città e la fuga di milioni di profughi. Occorrono concrete azioni di pace per giungere al più presto ad una tregua e ad una soluzione del conflitto. Come Circolo di Polistena intendiamo contribuire a dare le risposte umanitarie possibili nei confronti delle popolazioni ucraine tanto violentemente provate.

Il PD di Polistena dovrà saper raccogliere idee ed elaborare proposte per il governo della città, che deve recuperare il proprio ruolo catalizzatore nell’ambito del comprensorio della Piana e dell’Area Metropolitana, affermando una funzione di cerniera fra Piana, aree interne e fascia ionica.

Vogliamo fare ciò ponendo al centro della nostra iniziativa i problemi delle persone e della Comunità polistenese, a partire dalle questioni più urgenti come il lavoro, il diritto alla salute, i diritti sociali e di cittadinanza, la lotta alla povertà.

Lo faremo difendendo la legalità e la Democrazia contro ogni forma di sopraffazione e di presenza di poteri occulti e criminali, continuando a batterci contro mafia e ‘ndrangheta, che costituiscono il principale ostacolo al vivere civile ed a qualsiasi ipotesi di sviluppo del nostro territorio.

Questi obiettivi, che sono a base della Mozione presentata da Marco Policaro al Congresso costituiranno, insieme ad una coerente linea di rinnovamento e di apertura verso le giovani generazioni, il generarsi di nuova linfa e nuovo impulso ideale al PD di Polistena. Per questo, dopo tanti anni, restituiremo al più presto agli iscritti ed ai simpatizzanti una sede del Circolo, dove potersi incontrare, discutere e condividere le problematiche e le nuove ed inedite sfide politiche che ci attendono.

Cogliamo l’occasione di formulare a tutti i nostri concittadini e a quanti sono ritornati a Polistena in occasione delle imminenti festività i MIGLIORI AUGURI DI BUONA PASQUA.