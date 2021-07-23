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Rinvenuto un pappagallo appartenente a specie protetta, risultato smarrito Restituito al proprietario
NEI GIORNI SCORSI, MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI SPILINGA, ALLERTATI DAI MILITARI DEL NUCLEO OPERATIVO RADIOMOBILE DI VIBO VALENTIA, A SEGUITO DEL RINVENIMENTO DI UN ESEMPLARE DI PAPPAGALLO IN LOCALITA’ TORRE RUFFA DEL COMUNE DI RICADI (VV), INTERVENIVANO SUL POSTO OVE CONSTATAVANO CHE L’ESEMPLARE RINVENUTO RISULTAVA ESSERE UN AMAZZONE FRONTE BLU (AMAZONA AESTIVA), ANNOVERATO NELL’ ALLEGATO “B” DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON, NOTA COME CONVENZIONE CITES. IL VOLATILE RISULTAVA PROVVISTO DI ANELLO IDENTIFICATIVO INAMOVIBILE, SI PRESENTAVA IN BUONO STATO DI SALUTE, COSCIENTE MA IMPAURITO. GLI ACCERTAMENTI ESEGUITI CONSENTIVANO DI RISALIRE ALL’ALLEVAMENTO DI ORIGINE DEL VOLATILE, UBICATO IN PROVINCIA DI VARESE, AL NEGOZIO DEL VENDITORE, SITO IN PADERNO DUMIANO (MI) ED INFINE ALL’ACQUIRENTE PROPRIETARIA, LA QUALE SI TROVAVA IN VACANZA PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ESTIVA NELLA FRAZIONE COCCORINO DI JOPPOLO.
LA STESSA, OPPORTUNAMENTE CONTATTATA DAI MILITARI OPERANTI, NELLA CIRCOSTANZA, RIFERIVA DI AVER SMARRITO IL VOLATILE IN DATA 17 LUGLIO E CHE LE SPASMODICHE RICERCHE EFFETTUATE PER RINTRACCIARLO ERANO RISULTATE VANE.
I MILITARI, PREVIA IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LA LEGALE DETENZIONE AI FINI DELLA CONVENZIONE CITES, RESTITUIVANO IL VOLATILE, DEL VALORE DI CIRCA 3.000 EURO, ALLA LEGITTIMA PROPRIETARIA, VISIBILMENTE COMMOSSA ED ANCORA INCREDULA PER L’INASPETTATO MA TANTO DESIDERATO RITROVAMENTO.