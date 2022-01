A Gioiosa Jonica, i carabinieri, unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, ad esito di attività di perquisizione nel territorio del Comune di San Giovanni di Gerace, hanno sequestrato a carico di ignoti 7,8 kg di marijuana e 1 fucile tipo doppietta con matricola abrasa.

Nello specifico, il rinvenimento ad opera dei militari dell’Arma, è avvenuto in Via Dalmazia, ove da un’attenta perlustrazione, hanno scorto occultati in un fusto metallico, diversi involucri in plastica sotto-vuoto di vario peso contenenti la marijuana essiccata.

Dai successivi controlli estesi in abitazioni abbandonate e non custodite adiacenti alla predetta via, gli operanti hanno ritrovato, inoltre, 1 altro sacco contenente sempre analoga sostanza stupefacente, 1 fucile tipo doppietta, privo di parti in legno e con matricola abrasa, nonché 1 pianta di canapa indiana già essiccata.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.