E’stata rintracciata in un appartamento nell’area urbana di Corigliano ed è in buone condizioni di salute, una ragazza di 16 anni, di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, di cui si erano perse le tracce da circa una settimana.

Genitori e parenti della giovanissima, che hanno vissuto momenti di grande apprensione, ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano facendo scattare le ricerche coordinate dalla Procura di Castrovillari, in attuazione del Piano provinciale di ricerca per le persone scomparse.

Al setaccio sono passate sin dall’immediatezza, le abitazioni degli amici, i casolari abbandonati e altri luoghi senza escludere un possibile trasferimento in altra regione tenuto conto che l’ultimo avvistamento della sedicenne era stato localizzato neli pressi della stazione ferroviaria del quartiere.

L’esito delle attività, però, aveva sempre dato esito negativo. Inutili si sono rivelati anche i numerosi anche gli appelli lanciati attraverso media e social network, una situazione delicata resa ancora più pericolosa dal fatto che la ragazza doveva seguire una terapia farmacologica.

La sedicenne, invece, non si era mai allontanata dalla sua città. Sono stati i militari di Corigliano Rossano che, nelle prime ore della notte, l’hanno rintracciata in un appartamento del quartiere Scalo.La vicenda si è conclusa positivamente e i familiari, nella serata di ieri hanno potuto riabbracciare la loro congiunta.

(Ansa)

