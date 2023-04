Rins vince Gp Americhe, sul podio Marini e Quartararo

AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Alex Rins su Honda Lcr ha vinto il gran premio delle Americhe disputato ad Austin. Il pilota spagnolo, al sesto successo in Motogp, ha chiuso la gara precedendo Luca Marini (Ducati) di 3″498, terzo il francese Fabio Quartararo (Yamaha) a 4″936. Quarta l’altra Yamaha, quella di Vinales (a 8″318), quinto Oliveira (a 9″989), sesto Bezzecchi a più di 12″. Completano la top ten, Zarco (7°), Morbidelli (8°), Di Giannantonio (9°) e Fernandez (10°). Tante le cadute, Bagnaia compreso che si è ritirato per una scivolata a tredici giri dalla fine mentre era in testa alla corsa.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS)