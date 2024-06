Oltre la condanna anche la galera per sodali, affiliati alla ‘ndrangheta del Vibonese, imprenditori, un avvocato e un finanziere. Il procuratore facente funzioni della Dda di Catanzaro Vincenzo Capomolla e i sostituiti Antonio De Bernardo e Annamaria Frustaci hanno chiesto il carcere nei confronti di 31 imputati condannati in primo grado nel processo Rinascita Scott, che si è celebrato con rito ordinario. Tra di loro ci sono anche il penalista Giancarlo Pittelli.

Nella richiesta scrivono i magistrati per i 31 imputati, “L’estrema gravità dei fatti e la personalità degli indagati, per come è emerso fin dalle investigazioni, molti dei quali annoverano numerosi e gravi procedimenti penali e di polizia, sono tutti elementi che in ogni caso impongono l’adozione della misura cautelare di massimo rigore. Esiste il concreto e attuale pericolo che gli imputati commettano reati della stessa specie”.