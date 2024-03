Diciassette indagati ai quali erano cadute le aggravanti mafiose al termine del processo “Rinascita-Scott” e per questo la loro posizione era tornata davanti alla procura ordinaria, a seguito dello stralcio deciso dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

In 17 ora dovranno comparire dal prossimo 29 maggio davanti ai giudici del Tribunale collegiale di Vibo Valentia mentre per la posizione di altri 4 è stata prosciolta per la prescrizione del reato. Tra i rinviati a giudizio, su decisione del gup di Vibo, ci sono l’ex sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, per il quale l’accusa aveva chiesto 18 anni di reclusione, poi funzionari di tribunale, Utg e Comune di Vibo.

I NOMI

Renato Iannello, 49 anni, di San Gregorio D’Ippona;

Danilo Josè Tripodi, 43 anni, di Vibo;

Nicola Larobina, 62 anni, di Arena;

Michele Larobina, 66 anni, di Arena;

Marco Lo Bianco; 40 anni, di Vibo;

Filippo Fuscà, 43 anni, di Vibo;

Michelino Scordamaglia, 49 anni, di Gioia Tauro;

Giovanni Giamborino, 63 anni, di Vibo;

Nazzareno Antonino Pugliese, 75 anni, di San Costantino Calabro;

Giuseppe Mercatante, 57 anni, di San Costantino Calabro;

Antonio Fuoco, 67 anni, di Vibo;

Filippo Polistena, 48 anni, di Vibo;

Gianluca Callipo, 42 anni, di Pizzo;

Francesco Antonio Marcello, 44 anni, di Pizzo;

Giuseppe Feroleto, 33 anni, di Crotone;

Antonella Bartolotti, 42 anni, di Vibo;

Claudio Solano, 50 anni, di Pizzo.

IL COLLEGIO DIFENSIVO

Salvatore Staiano, Gregorio Viscomi, Salvatore Pronestì, Armando Veneto, Vincenzo Trungadi, Alessandro Diddi, Valerio Vianello Accorretti, Giovanni Vecchio, Sandro D’Agostino, Giuseppe Bagnato, Walter Franze, Salvatore Sorbilli, Domenico Marzano, Marco Talarico, Luigi Assisi, Aldo Currà, Antonio Barillaro, Bruno Vallelunga, Alfredo Mercatante, Mariateresa Larobina e Luca Cianferoni.