Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci Tutti, hanno il

piacere di comunicare la ricostituzione della storica Associazione Pro Loco di

Filadelfia, presente sul territorio di Filadelfia sin dal 1971.

La Pro Loco rinasce su iniziativa di 13 promotori, alcuni legati alla storia di

questa Istituzione da un sentimento speciale. Attualmente gli iscritti sono

circa 40, con un occhio di riguardo, soprattutto, all’entusiasmo ed alla

partecipazione delle nuove generazioni.

Si tratta della tappa conclusiva di un percorso di ricostruzione molto

significativo per la nostra Città, in cui l’organismo risultava inattivo ormai da

molti anni.

All’assemblea sono intervenuti anche alcuni amministratori comunali, che

hanno accolto con soddisfazione la ricostituzione della Pro Loco.

La Pro Loco è naturalmente aperta, per le iscrizioni, a tutti i cittadini che

hanno a cuore la promozione del proprio paese.

Le Pro Loco operano, come volontari, “a favore del territorio, per il territorio”, in

collaborazione e in sinergia con altri Enti e organizzazioni, coinvolgendo il

più possibile gli abitanti nelle azioni di promozione del luogo, di scoperta e

tutela delle tradizioni locali, di valorizzazione dei prodotti e delle bellezze del

territorio. “Ambasciatori dei territori”.

Non si può non ricordare come dalla fantasia e dalla creatività della Pro Loco

di Filadelfia, siano nati, negli anni: i giochi rionali, le prime grandi sagre

paesane, la continuazione del Festival della Canzone, i Tomboliamoci, tanto

per citarne alcuni, oltre alla straordinaria capacità di predisporre i cartelloni

estivi e natalizi ed organizzare grandi eventi.

In prospettiva, invece, si è dati come impegno quello di ridare impulso e

sostegno alla Città per la Musica e alla tutela e valorizzare il patrimonio

culturale e storico, ai festeggiamenti della data di fondazione di Filadelfia 16

aprile 1783 ed alcune rievocazioni storiche, alla salvaguardia della lingua

locale, al Filadelfia si mostra tra saperi e sapori, alla valorizzazione delle

bellezze e risorse naturali, alle sagre. E poi l’impegno maggiore sarà quello di

organizzare turisticamente la località. Il tema del turismo va affrontato in una

logica progettuale ed integrata.

I componenti del Consiglio direttivo della Pro Loco sono adesso al lavoro per

organizzare alcune iniziative. Poi da settembre si inizierà a programmare una

serie di iniziative per tutto l’anno.

Il Logo pensato come simbolo della Pro Loco ha nella parte superiore la

rappresentazione di una pigna, frutto generato da un albero sempreverde,

simbolo di forza rigeneratrice per i semi che contiene, un chiaro richiamo alla

fecondità e alla forza generatrice di vita ma anche simbolo di concordia e

unione di intenti. La parte inferiore è rappresentata da due mani che si

stringono in una stretta a forma di cuore e che alludono all’amore per il

territorio e al patto di alleanza e di collaborazione tra l’associazione Pro Loco

e il territorio.

Il Presidente dichiara: “è un onore e un impegno particolare mettere a

disposizione della città l’esperienza maturata in questi anni anche in altri

contesti”.

La Pro Loco di Filadelfia è già iscritta all’UNPLI e sta attivando le pratiche

per l’iscrizione al RUNTS ed all’Albo regionale.

Fa parte del Comitato provinciale di Vibo Valentia nel quale sono presenti le

Pro Loco degli altri comuni della provincia.

Il Presidente Gabriele Runca

ed il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Filadelfia, Antonino Anello, Bruno

Giovanni Caruso, Daniele Caruso, Francesco Caruso, Laura De Cicco, Marzia

Dastoli, Francesco Serratore, Manuela Umbro