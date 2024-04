Come ben sapete il 27 di aprile p.v. cesserà di esistere la Port Agency nel Porto di Gioia Tauro, a

suo tempo costituita per impedire il licenziamento di 217 lavoratori portuali e che, in questi anni,

ha svolto un compito importante e fondamentale nel porto di Gioia Tauro avendo fornito circa

9.000 giornate lavorative.

Infatti, la Port Agency è stato un polmone di manodopera fondamentale e flessibile, utilizzato dai

terminalisti per sopperire nei momenti di maggiori picchi alla necessità di utilizzare più

personale lavorativo alla bisogna.

Un porto moderno e innovativo com’è appunto quello di Gioia Tauro, se vuole competere sul

mercato internazionale e mondiale, non può prescindere di utilizzare questo importante

strumento di flessibilità che disciplina l’uso delle maestranze portuali in assenza dell’art. 17 della

legge 84/94 che disciplina, appunto, la fornitura di lavoro portuale temporaneo nei porti.

Capirete altresì che viviamo in un territorio ad alta densità mafiosa e non possiamo permetterci

più il lusso di perdere un solo posto di lavoro, altrimenti il rischio è che si indebolisca

ulteriormente il già debole tessuto democratico presente in questo territorio dove, assieme alle

luci, ci sono altrettante ombre inquietanti.

Ciò quanto sopra premesso, con la presente chiediamo, quindi, un incontro urgente, finalizzato a

trovare la giusta soluzione per impedire il licenziamento dei rimanenti 56 lavoratori del bacino

della Port Agency di Gioia Tauro.

Restiamo fiduciosi in attesa di un Vostro pronto riscontro.