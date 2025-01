Le Guardie Ecozoofile A.N.P.A.N.A. G.E.P.A. ODV si rivolgono al Presidente On. Roberto Occhiuto per chiedere con forza la costituzione di una “Commissione ad Acta” che si occupi di verificare l’attuazione della legge regionale approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 25 settembre 2023, intitolata “Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”. Ad oggi, alcuni Sindaci risultano ciechi e sordi di fronte alle loro responsabilità chiaramente definite dalla normativa, omettendo quotidianamente ogni intervento, anche quando esplicitamente richiesto dai loro concittadini per situazioni di randagismo che quest’ultimi si trovano a dover affrontare da soli. Questo atteggiamento da parte di molti Comuni è considerato dai cittadini attenti e responsabili come una manifesta DISATTENZIONE E INSENSIBILITÀ e, a volte, incapacità. Ricordiamo che la legge regionale prevede chiaramente l’istituzione, in ogni Comune, di un Ufficio per i Diritti degli Animali (U.D.A.), un’iniziativa a costo zero, così come è a costo zero la pubblicazione, sul sito web istituzionale e sull’albo pretorio comunale, di un manifesto contenente foto e caratteristiche dei cani randagi, per incentivarne l’adozione. Tuttavia, alcuni amministratori, con un atteggiamento di totale mancanza di concretezza, lasciano che il peso degli interventi ricada unicamente su chi ama gli animali. Il recupero, le spese veterinarie, le vaccinazioni, la pubblicazione di annunci sui social media e l’organizzazione delle adozioni ricadono sempre sulle spalle di volontari e cittadini, che, mossi dall’amore per questi esseri senzienti e indifesi, si assumono oneri economici non dovuti, pur di salvaguardare il loro benessere e rispettare la loro dignità, costantemente calpestata dall’abbandono e dalla crudeltà. CHIEDIAMO pertanto al Presidente Occhiuto: 1. La costituzione immediata di una Commissione ad Acta per verificare l’adempimento della legge da parte dei Comuni. 2. La redazione e pubblicazione, nel più breve tempo possibile, di un elenco puntuale dei Comuni inadempienti, specificando quelli che non hanno convenzioni con canili privati o non dispongono di un proprio canile comunale, con l’adozione di relativi provvedimenti. Con la speranza che si possa finalmente portare chiarezza e uniformità all’azione prevista dalla legge regionale, evidenziando le responsabilità dei Sindaci inadempienti, cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti e un augurio di Buon Anno, sereno e proficuo. Reggio Calabria 30 dicembre 2024 Il Presidente Nazionale Domenico Franco Il Comandante Interregionale dott. Egidio Tarsia Il Comandante Metropolitano di Reggio Calabria Tiziana Di Giacomantonio Il Comandante Provinciale di Vibo Valentia Raffaele Castelli Il Comandante Nazionale Aldo Infantino Il Comandante Regionale Diego Crocè Il Comandante Provinciale di Reggio Calabria Biagio Ielati