Noi cittadini e organizzazioni attive sul territorio, riteniamo sia necessario affrontare, nelle loro complessità, le problematiche relative all’Ospedale di Locri.

Interventi saltuari ed episodici non risolvono le mancanze strutturali e strumentali, cui la colpevole assenza, negli anni precedenti di chi era preposto a questi compiti, ha portato a uno stato pietoso la situazione dell’assistenza sanitaria dell’Ospedale di Locri.

Vogliamo che il vento di rinnovamento e di attenzione che abbiamo colto in questi giorni per quanto riguarda il problema di Cardiologia, sollevato dalla lettera del dottor Vincenzo Amodeo e le proposte uscite, dall’incontro tra la Dirigente dell’ASP, dott.ssa Lucia Di Furia, il primario dott. Vincenzo Amodeo e i cardiologi dell’Ospedale, prosegua in modo proficuo.

Abbiamo registrato in questo ultimo anno un cambio di marcia all’ASP di Reggio Calabria e, per questo, vorremo che si prendano in esame anche altre problematiche, che da anni sono presenti all’interno dell’Ospedale e che noi abbiamo denunciato pubblicamente, negli incontri avuti in questi anni, anche con lettere che vi abbiamo inviato.

Riconosciamo gli sforzi che attualmente la Direzione Strategica dell’ASP di RC, nella figura della drssa Di Furia, sta operando.

Riteniamo però sia necessario non abbassare la guardia e attivarsi per ottenere il dovuto, in quanto le richieste sono per portare ad un livello, diremmo di Qualità di Base, la Sanità Pubblica locale.

L’Ospedale di Locri deve essere reso operativo, per assolvere pienamente la funzione di Ospedale Spoke, all’Interno dell’ASP di Reggio Calabria, come l’Ospedale di Polistena.

La prossima chiusura notturna della galleria della Limina, impone un’accelerazione verso tale completamento.

A tal proposito, la conferma della presenza del dr Amodeo, nella funzione di Primario ad interim della Cardiologia di Locri è un passo decisivo nella giusta direzione.

Pertanto siamo concordi nel richiedere, come peraltro emerso nella riunione congiunta tra lo stesso Amodeo, i Cardiologi di Locri e la Direttrice Generale dr.ssa Di Furia:

• la messa a norma della saletta di Cardiostimolazione attigua all’UTIC

• la presenza a Locri in giorni stabiliti e concordati, di un medico formato per l’impianto dei Pace Maker

• nonché la formazione permanente dei Medici, per consentire l’acquisizione di metodiche interventistiche di Cardiostimolazione e di Ecocardiografia transesofagea, con la supervisione del dr Amodeo.

Le criticità ospedaliere comprendono anche:

• la necessaria operatività h 24, per gli esami TAC senza e con m.d.c , condizione che richiede l’assunzione di altri specialisti radiologi

• la piena funzionalità della Risonanza Magnetica e dell’Endoscopia Digestiva, per permettere la disponibilità all’esecuzione di esami endoscopici anche in situazioni di urgenza, cosa al momento non possibile, per mancanza di personale medico e infermieristico.

• La Pediatria, con il punto nascita che fa oltre 800 parti l’anno e con la guardia attiva h 24 necessaria per garantire tutte le urgenze neonatali e pediatriche, si trova, da tempo, con un organico costituito dal Primario e da tre medici, di cui uno esonerato dai turni di guardia notturna.

• Negli ultimi anni, il ricorso ai medici “a gettone” è stata l’unica soluzione, che, ha consentito di non interrompere il servizio.

Un provvedimento quest’ultimo che non può continuare ad essere la soluzione permanente, soprattutto perché l’alternanza dei medici pediatri non garantisce continuità all’assistenza.

• Occorre inoltre considerare che la Pediatria di Locri ha ambulatori specialistici, che seguono pazienti cronici e che è anche centro di coordinamento regionale per il diabete in età pediatrica.

Per far fronte a questo carico di lavoro dovrebbero essere assunti altri cinque medici, così come previsto nel recente documento aziendale riguardante il fabbisogno di personale.

• L’Urologia ha 3 medici e, dal 2019, non si ha la possibilità di fare più la litotrissia per i calcoli, in quanto il macchinario è rotto.

Dal 2022 è stato chiesto l’acquisto del laser e non si è avuta ancora risposta.

• La Gastroenterologia ha 2 medici, dei quali solo uno fa diagnostica e a dicembre andrà in pensione.

La gastroscopia viene fatta con un macchinario, frutto di un prestito e spesso è in riparazione.

La Chirurgia soffre, come del resto il Reparto di Anestesia e Rianimazione, di carenza di personale, condizione che si traduce in difficoltà spesso incontrate nella gestione degli interventi chirurgici.

Era stata richiesta una colonna per laparoscopia e una piattaforma per chirurgia robotica, delle quali si è in attesa di risposta

Questo è un elenco sommario delle criticità incontrate, che dimostrano l’urgenza di interventi immediati all’Ospedale di Locri, con la speranza che non ce ne siano altre.

In tal caso eventualmente vedremo di farle presenti.

C’è anche da dire che per l’assistenza specialistica territoriale sarebbe necessario bandire le zone carenti della Pediatria di famiglia e sollecitare la loro aggregazione in AFT h 12.

Quest’ultimo è un nodo cruciale che, nella nostra zona, riguarda anche i Medici di medicina generale.

Senza un adeguato filtro territoriale, il Pronto soccorso continuerà ad essere intasato da richieste inappropriate che con una migliore organizzazione, prevista del resto dalle norme contrattuali e realizzata già in altre zone delle nostra stessa provincia, troverebbero adeguata risposta a livello territoriale.

Per questi motivi, riteniamo sia necessario un incontro tra tutti i destinatari e una delegazione, formata da medici e cittadini delle nostre associazioni, per affrontare tali questioni con uno spirito di collaborazione, in una prospettiva di lungo periodo.

Casa della Salute Siderno, Sasà Albanese

DifendiAmo l’Ospedale Locri, Bruna Filippone

Corsecom Sanità, Emmida Multari