Richiamato tonno in latta con olio di girasole “Porticello” per contaminazione microbiologica

Il Ministero della Salute in data odierna ha pubblicato l‘avviso di richiamo di un lotto di tonno in olio di girasole a marchio Porticello per una possibile contaminazione microbiologica. Il prodotto coinvolto è stato venduto in latte da 1730 grammi con il numero di lotto JCG 324 e il termine minimo di conservazione 12/2024. Il tonno richiamato è stato prodotto per Frios Ittici Conservati di Salvatore Russino dall’azienda Cosmo Seafoods Company Ltd in Ghana (GS/SF/E070). In via precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il tonno con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto. L’autorità, in questo caso il Ministero della Salute, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.