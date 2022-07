Dopo il grande successo per le tappe del Nord e Centro Italia che hanno segnato il ritorno di Riccardo Cocciante sul palco dopo 10 anni, martedì 2 agosto, a Diamante, presso il Teatro dei Ruderi di Cirella, si terrà la data calabrese dell’imperdibile serie di eventi di “Cocciante canta Cocciante”, il progetto di Riccardo Cocciante, uno dei cantanti più amati della canzone italiana.

Il grande autore e interprete di indimenticabili canzoni (per citarne alcune, Margherita, Cervo a primavera, Quando finisce un amore, Se stiamo insieme, Un nuovo amico, Sincerità) e compositore acclamatissimo dell’opera popolare “Notre dame de Paris”, si esibirà dal vivo accompagnato da alcuni tra i più grandi musicisti della scena musicale italiana con l’Orchestra sinfonica “Saverio Mercadante” di Altamura diretta dal Maestro Leonardo de Amicis. Sarà un concerto ritmico-sinfonico impreziosito dalla presenza dell’Orchestra composta da 32 elementi, e dalla Sezione Ritmica (batteria Alfredo Golino, basso Roberto Gallinelli, chitarre Ruggero Brunetti, Elvezio Fortunato, tastiere/programmatore Luciano Zanoni).

Un imperdibile appuntamento con “Cocciante canta Cocciante” che ripercorrerà la straordinaria carriera dell’artista, con la sua musica leggera, pop e le musiche popolari. Un vero e proprio viaggio nella bellezza, in cui le note di canzoni indimenticabili che hanno fatto da colonna sonora agli ultimi decenni della nostra storia e delle nostre vite, risuoneranno in luoghi altrettanto indimenticabili del Bel Paese.

Sarà un’occasione per rivivere, insieme al grande artista, quelle emozioni che ci hanno fatto sognare con le sue canzoni e per tornare finalmente a cantare insieme, dal vivo, brani scolpiti nella memoria e nei cuori degli italiani.