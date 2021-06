I Finanzieri della Tenenza di Tropea, nell’ambito della quotidiana e costante azione dicontrollo finalizzata, tra l’altro, alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materiaambientale, hanno sorpreso, in territorio rurale del Comune di Ricadi, due soggetti a bordo diun autocarro intenti a scaricare incontrollatamente sul suolo, quindi sul nudo terreno, rifiutiprovenienti da lavorazioni nel settore dell’edilizia.All’atto dell’intervento delle Fiamme Gialle, il cassone dell’autocarro, ancora in posizionerialzata, era stato già svuotato ed i soggetti responsabili, nel frattempo identificati dai militari,non sono stati in grado di fornire le autorizzazioni, iscrizioni e/o comunicazioni previste dallanormativa vigente.Gli immediati accertamenti intrapresi hanno consentito di acclarare che i rifiuti risultavanoprovenienti dalle lavorazioni svolte da un’impresa edile del luogo.Al termine delle attività ispettive, i Finanzieri hanno penalmente sequestrato l’autocarroutilizzato per la consumazione del reato ambientale e denunciato all’Autorità Giudiziaria, inconcorso tra loro, il rappresentante legale dell’impresa edile produttrice dei rifiuti e gliesecutori materiali del reato. Contestualmente, la Procura della Repubblica Vibo Valentia, guidata dal Dr. Camillo Falvo,assumendo la direzione delle indagini con la dott.ssa Maria Cecilia Rebecchi, ha richiesto alG.I.P. la convalida del sequestro dell’autocarro, il quale, ravvisandone i presupposti di legge,ha convalidato il sequestro operato. Sono state informate tutte Autorità e gli Enti competenti al fine di avviare immediatamente la bonifica dei luoghi interessati per evitare un ulteriore aggravamento delle già precarie condizioni ambientali e, quindi, con l’approssimarsi della stagione estiva, eventualiripercussioni negative in un territorio ad alta vocazione turistica.L’operazione delle Fiamme Gialle rientra nell’ambito della costante e mirata azione dicontrasto ai reati ambientali, al fine di salvaguardare alcune delle località più belle del litoralevibonese che rischiano di essere deturpate dalla mano dell’uomo. Continua l’attività di controllo economico del territorio e, sotto la direzione della Procura dellaRepubblica di Vibo Valentia, anche la repressione dei reati in materia ambientale, a tutela deicittadini e delle imprese regolarmente operanti nel settore edilizio e dello smaltimento deirifiuti, notoriamente di grande interesse per la criminalità organizzata