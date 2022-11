Un modo vigliacco di fare opposizione che però troverà in noi tutti un argine costante. Respingiamo al mittente le continue offese e falsità, il procurato allarme che il gruppo “Polistena Futura” compie costantemente. Forse perché il suo capogruppo ha molto tempo libero da occupare nella menzogna sistematica e nella intolleranza verso l’altrui pensiero?

Sono il contrario di quello che predicano, ovvero il contrario della democrazia. Einfatti dal primo giorno con metodi impropri (pressioni, telefonate rivolte agli uffici comunali e prefettizi) il gruppo consiliare “Polistena Futura” ha lanciato una specie di crociata personale contro il Sindaco CHE MAI PASSERA’, imbeccata da esponenti della vecchia opposizione fascio-leghista (fanno copia e incolla delle vecchie interrogazioni/richieste) e del nuovo PD con a capo un segretario con il suocero agli arresti domiciliari per mafia.

Un’armata brancaleone BEN ASSORTITA,violenta quando scrive sui social o manifesti, ma che vigliaccamente si nasconde e si annichilisce quando si trova in Consiglio Comunale di fronte al proprio “nemico” personale giurato.

E però suole proclamarsi il nuovo che avanza… Ma chi sarebbe il nuovo? il consigliere comunale Francesco Pisano che si dichiara nullatenente? Si ricorda che lo stesso non è nuovo alla politica ma è figlio dell’ex politico consigliere regionale oggi in pensione con tanto di vitalizio.

I due condividono un “privilegio” del loro passato politico: entrambi sono stati sconfitti democraticamente e pesantemente dal Sindaco Michele Tripodinel 2010 e nel 2021.

Da qui forse deriva tutto questo odio generazionale e politico? Può darsi.

La differenza però tra INADEGUATI ASPIRANTI alla carica di Sindaco e un Sindaco ELETTO DAL POPOLO PER BEN TRE VOLTE come Michele Tripodi sta solo nel nome e cognome. Michele Tripodi è infatti UNA GARANZIA per la città. Fino all’altro giorno l’ennesima vittoria ottenuta contro le società di factoring è la prova di una indispensabile presenza alla guida del Comune in un momento delicato per tutti i comuni che addirittura approvano piani di riequilibrio o dichiarazioni di dissesto.

E noi? A Polistena no. Grazie a Michele Tripodi ed alle sue amministrazioni.

Solo chi non fa nulla per mestiere può sognarsi di usare la CALUNNIA per sovvertire la storia e destabilizzare fatti e una comunità che sa di avere un Primo cittadino che tutti ci invidiano. E poi quali sarebbero gli interessi personali del Sindaco o di altri amministratori? Ditecelo perché il popolo di Polistena in oltre 10 anni con Michele Tripodi Sindaco forse non se n’è accorto. Se parliamo di interessi personali viceversa dovremmocominciare a valutare le posizioni professionali di ognuno anche dei singoli consiglieri comunali, le cui dichiarazioni circa la propria situazione patrimonialeancora non pervenute. D’ora in avanti segnaleremo alla Procura ed all’Autorità anticorruzione eventuali promiscuità che vanno inquadrate, definite e chiaritenell’interesse di tutti.

E rimaniamo convinti di una cosa. Se proprio esistono persone inadeguate,quelle stazionano in modo stabile e parassitario dalle vostre parti. E’ proprio così,

INADEGUATI A TUTTO…SIETE VOI

GRUPPO CONSILIARE

RIALZATI POLISTENA