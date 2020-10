La Corte d’Appello conferma quanto dichiarato dal Tribunale di Locri in merito all’ineleggibilità di Antonio Trifoli, sindaco leghista di Riace, Antonio Trifoli.

Così facendo si decreta la decadenza da primo cittadino, a meno che la Cassazione non deciderà di concedere la sospensiva al provvedimento. Si andrà quindi verso il commissariamento dell’ente e nuove elezioni nella prossima tornata elettorale utile.

Trifoli non poteva essere candidato perché dipendente comunale, vigile urbano con contratto a tempo indeterminato e firmòdi suo stesso pugno la propria aspettativa, provvedimento anomalo segnalato dalla Prefettura al Ministero dell’Interno.