Nella tarda mattinata odierna si è conclusa una operazione di polizia finalizzata al contrastare l’intenso

traffico di migranti che interessa le coste calabresi. L’operazione aveva preso avvio quando un velivolo

della Guardia di Finanza in perlustrazione avanzata aveva segnalato in rotta di avvicinamento all’Italia

una barca a vela sospetta. Nel corso della notte il natante era stato acquisito e tenuto sotto discreto

controllo da un pattugliatore delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera che ne ha monitorato i

movimenti sino all’intervento palese delle vedette della Guardia di Finanza i cui militari sono riusciti a

sorprendere, ancora ai comandi, un sospetto trafficante.

La barca a vela, un 12 metri presumibilmente partito dalla Turchia, ostentava una bandiera di comodo

italiana e recava a bordo 76 persone, di provenienza mediorientale (prevalentemente curdi iracheni e

iraniani), i finanzieri hanno preso il controllo del natante e, sotto scorta, lo hanno condotto a Roccella

Jonica per le operazioni di polizia a terra e la necessaria attività di assistenza dei migranti da parte

degli enti preposti. Il sospettato trafficante, di nazionalità presunta nazionalità irachena, è attualmente

sottoposto a fermo.

Alla data odierna i migranti sbarcati sulle coste calabresi nel 2021 sono più di 6000 di prevalente

origine mediorientale (soprattutto curdi provenienti da Iran, Iraq e Siria) o asiatica (pachistani e in

misura minore afgani), in novanta eventi di sbarco ove, in una cinquantina di casi, l’attività di

intercettazione in mare è stata condotta dalla Guardia di Finanza.

Sul totale di 99 trafficanti segnalati all’autorità giudiziaria nel corso dei servizi ben 78 responsabili sono

stati individuati esclusivamente dai militari della Guardia di Finanza e 21 nel corso di indagini

congiunte con altre forze di polizia.

In particolare, per quanto riguarda gli episodi accaduti nel Reggino i finanzieri hanno fermato

esclusivamente o in collaborazione con la Polizia di Stato 54 trafficanti su un totale di 59 segnalati

all’autorità giudiziaria di Locri e Reggio Calabria mentre per quelli accaduti nel Crotonese, su un totale

di 46 responsabili individuati dalle forze di polizia, i militari della Guardia di Finanza ne hanno segnalati

44.

Grazie all’approccio operativo adottato dai finanzieri e agli incontrovertibili elementi di prova raccolti

nella stragrande maggioranza dei casi, l’attività di servizio ha consentito di arrivare alla condanna dei

trafficanti a pene detentive effettive superiori ai tre anni di carcere.