Si è tenuta presso la Cittadella Regionale della Calabria la

riunione operativa di coordinamento dei Commissari ZES.

All’ incontro è intervenuto il Presidente della Regione Calabria Roberto

Occhiuto, che ha condiviso con i commissari temi e metodologie per

l’ulteriore implementazione delle medesime zone economiche speciali.

La presenza del Governatore all’incontro conferma il lavoro di assoluta

sinergia posto in essere con il Commissario ZES Calabria avv. Giosy

Romano.

Alla riunione ha preso parte altresì l’Assessore regionale allo Sviluppo

Economico avv. Rosario Varì .

Il momento di confronto tra i Commissari delle ZES, divenuto pressocche’

costante è peraltro indice palese della volontà di procedere in piena

sintonia tra le singole zone speciali , in un’ottica di complementarità tra le

stesse.

La semplificazione burocratica, già tangibile con l’introduzione dello

sportello digitale, pienamente operativo dal 13 settembre in Calabria, e la

fiscalità di vantaggio, con la previsione del credito d’imposta fino a 100

mln per ciascun investimento oltre alla riduzione al 50% dell’imposta sul

reddito, sono i motori per l’attrazione degli investimenti.