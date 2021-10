Eletti circoscrizione centro

Nella circoscrizione centrale che comprende Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia sono stati proclamati, per la maggioranza di centrodestra, Michele Comito e Valeria Fedele (FI), Antonio Montuoro (FdI), Filippo Mancuso e Pietro Raso (Lega); Francesco De Nisi (Coraggio Italia). Per la minoranza di centrosinistra Ernesto Alecci e Raffaele Mammoliti (Pd); Francesco Afflitto (M5s). Sempre per l’opposizione, nel polo civico Antonio Lo Schiavo (De Magistris presidente).

Eletti circoscrizione nord

Nella circoscrizione di Cosenza i consiglieri di maggioranza sono Gianluca Gallo, Katya Gentile e Pasqualina Straface (FI); Pierluigi Caputo (Forza Azzurri); Fausto Orsomarso e Luciana De Francesco (Fratelli d’Italia); Simona Loizzo (Lega); Giuseppe Graziano (Udc). Per la minoranza di centrosinistra Francesco Iacucci e Domenico Bevacqua (Pd) e Davide Tavernise (M5s) per il centrosinistra e per il polo civico Ferdinando Laghi (de Magistris).

Eletti circoscrizione sud

Nella circoscrizione sud che coincide con la provincia di Reggio Calabria, sono stati al momento proclamati Giovanni Arruzzolo, Giuseppe Mattiani (FI) e Nicola Irto (Pd) per il centrosinistra.

Nella circoscrizione sud, infatti, sono stati convocati per domattina alle ore 10, al primo piano del Cedir, Giuseppe Neri (FdI), Giacomo Crinò (Forza Azzurri), Giuseppe Gelardi (Lega) e Salvatore Cirillo (Coraggio Italia), per essere proclamati consiglieri regionali.