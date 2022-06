Regionali Sicilia, Musumeci “Non mi dimetto e non svendo ricandidatura”

PALERMO (ITALPRESS) – “La mia non è una scelta di resa, non mi sono mai arreso nella mia vita pubblica e privata, tranne quando il Padreterno ha voluto chiamare a sè mio figlio. Non so cosa sia la parola resa. Per cui non mi dimetto, non voglio mollare, ho un impegno col popolo siciliano che mi ha eletto quasi cinque anni fa, fino all’ultimo giorno servirò la mia regione e il popolo siciliano”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in una conferenza stampa a Palazzo Orleans sulle future elezioni regionali: “Vado a schiena dritta con l’entusiasmo primo giorno, continuerò a inaugurare e a presenziare a eventi e quant’altro – ha aggiunto il governatore – E’ una scelta di responsabilità, so che è un arnese fuori uso ma io lo conservo tra gli attrezzi più importanti. La mia scelta è per non indebolire il centrodestra”.

“Non svendo la mia futura candidatura per un posto a Roma da senatore o chissà cosa altro. Non accetto compromessi, nè la Meloni ha mai proposto a me un baratto del genere. Conosce bene la mia moralità e io conosco lei” continua Musumeci.”O raccolgo quello che ho seminato in questi cinque anni – ha aggiunto il governatore siciliano – Oppure mi faccio da parte, continuerò a fare politica da militante”.

