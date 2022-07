Regionali Sicilia, Floridia “Esperienza di Governo mio valore aggiunto”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono tante le persone che devo ringraziare per avermi appoggiato in questo percorso, a cominciare da Giuseppe Conte. Con lui Giancarlo Cancelleri, Nuccio Di Paola, Luigi Sunseri. Per vincere queste primarie punto su quello che considero il mio valore aggiunto, ovvero l’esperienza di governo”. Ad affermarlo è Barbara Floridia, candidata M5s alle primarie di coalizione per le Regionali siciliane, che a Palazzo dei Normanni ha inaugurato la propria candidatura. “E’ innegabile che il Movimento stia vivendo un momento particolare, ma in Sicilia siamo ancora molto forti – continua Floridia, – Mi viene da sorridere quando mi sento dare della straniera: la Sicilia è la mia regione e la mia ragione, conosco benissimo le dinamiche di questa terra. Nella mia carriera mi sono sempre contraddistinta per la perseveranza, l’energia, la sicurezza, l’appartenenza. Le primarie sono uno straordinario esercizio di democrazia, è giusta la scelta di estendere ai 16enni la possibilità di votare perchè li coinvolge attivamente nella politica anzichè spingerli verso una disaffezione”.

