“Da segretaria del circolo Pd di Diamante voglio esprimere il mio convinto sostegno alla candidatura di Nicola Irto alla Presidenza della Regione Calabria. Il mio lavoro quotidiano di Consigliere con delega al Welfare nel comune di Diamante mi ha fatto comprendere, ancor di più, come la Calabria abbia bisogno di una nuova guida progressista, che sia vicina ai territori e che dia risposte concrete e moderne, senza alcun populismo, ad una regione che ha visto accrescere ingiustamente il divario con il resto del Paese da politiche che l’hanno resa ancor più marginale. Per il suo curriculum, per la sua storia e le sue idee, nell’ambito delle candidature che già si sono proposte, questa persona non può che essere Nicola Irto. Ritengo sia lui candidato ideale; per quanto di buono ha saputo fare, con grande senso delle istituzioni, alla guida del Consiglio Regionale; per la sua costante vicinanza ai territori; per essere la persona più accreditata a rappresentare la Calabria nella partita che riguarderà il Recovery Plan e che sarà decisiva per il nostro stesso futuro. Da queste ragioni nasce il mio sostegno di democratica al percorso di Nicola Irto candidato a governatore della nostra Regione”.